|
|
Адекват не наш формат: странные вещи из барахолок
На барахолках и в комиссионных магазинах можно найти эксклюзивный вещи, которые вы никогда не встретите в обычном магазине. Пользователи сети создали группу на Фейсбуке, где показывают самые странные вещи, которые им довелось увидеть в секонд-хендах. Такие товары несомненно привлекают внимание и вызывают вопросы. Некоторые покупатели с удовольствием приобретают чудаковатые штуки для себя и своих друзей. Предлагаем вам взглянуть на эти диковинные находки!
"Игра престолов": как бы выглядели персонажи сериала на картах Таро (Фото)
"Это любовь": смешные картинки об отношениях между мужчиной и женщиной
Ретро-пикап выставили на продажу с аукциона на базе Bentley (Фото)
Сквозь время: парни повторяют одну и ту же фотографию больше 30 лет
Максимальная концентрация страданий: мужчины, которые ждут своих любимых в магазине
"Швейцария Южной Америки": неожиданные факты про Уругвай (Фото)
Прически 2019: крутые идеи пучка с распущенными волосами (Фото)
Уровень мимишности зашкаливает: позитивные опоссумы захватывают интернет
Теннисбол, гольф и тренировки сборной Украины (Фото)
Маникюр 2019: самые лучшие идеи салатового нейл-арта (Фото)
"Зеленый континент": невероятные аэроснимки Австралии (Фото)
Лавры фотографу: смешные снимки о том, как девушки делают красивые фото в Instagram
Что посмотреть: сериалы, похожие на "Игру престолов"
Самые красивые и успешные женщины 2019 года по версии Forbes (Фото)
Привлекательные красотки со своими милыми собачками (Фото)
Убойные приколы с обычными предметами
Настоящая сказка, в которую хочеться окунуться с головой (Фото)
Забавные повары, которым нечего делать на кухне
Красивые, но необычные снимки женщин (Фото)
Смешные комментарии в социальных сетях
Уникальные достопримечательности Румынии
Чем полезны прогулки на свежем воздухе
Курьезные и забавные строительные ляпы
Пейзажные фотографии, запечатлевшие удивительные красоты нашей планеты (Фото)
Рубрика "давно не дети" или смешные ситуации на качелях