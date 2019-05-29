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Среда, 29.05.2019
Адекват не наш формат: странные вещи из барахолок
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Адекват не наш формат: странные вещи из барахолок

На барахолках и в комиссионных магазинах можно найти эксклюзивный вещи, которые вы никогда не встретите в обычном магазине. Пользователи сети создали группу на Фейсбуке, где показывают самые странные вещи, которые им довелось увидеть в секонд-хендах. Такие товары несомненно привлекают внимание и вызывают вопросы. Некоторые покупатели с удовольствием приобретают чудаковатые штуки для себя и своих друзей. Предлагаем вам взглянуть на эти диковинные находки!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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