Адекват не наш формат: странные вещи из барахолок

На барахолках и в комиссионных магазинах можно найти эксклюзивный вещи, которые вы никогда не встретите в обычном магазине. Пользователи сети создали группу на Фейсбуке, где показывают самые странные вещи, которые им довелось увидеть в секонд-хендах. Такие товары несомненно привлекают внимание и вызывают вопросы. Некоторые покупатели с удовольствием приобретают чудаковатые штуки для себя и своих друзей. Предлагаем вам взглянуть на эти диковинные находки!