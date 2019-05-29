"Это не я": позитивные котики, которых поймали с поличным

Домашние котики любят шалить, что-нибудь вытворять, ломать или тырить со стола. А потом мило уставиться честными глазками, говоря, что они ничего не сделали. Однако эта подборка о других случаях, о том, когда котиков поймали на горячем.