Забавные люди, которые живут в маске голубя

Чудные вещи творятся на свете все больше людей путешествуют, гуляют с друзьями и расслабляются в маске голубя. Чудаки выкладывают свои фото в Instagram под хэштегом #pigeonmask, чтобы показать голубиную жизнь и пообщаться с такими же пернатыми на всю голову.