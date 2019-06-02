"Смой это": смешные женщины, которые явно не дружат с косметикой

Девушки и женщины активно пользуются косметикой, пытаясь выглядеть лучше. Но некоторые сильно увлекаются, и получается то, что получается. Предлагаем посмотреть на нелепых и смешных красоток из нашей подборки, которым так и хочется крикнуть: "Не умеешь делать не берись. И срочно смой тонны штукатурки с лица!".