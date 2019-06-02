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Воскресенье, 02.06.2019
"Смой это": смешные женщины, которые явно не дружат с косметикой
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"Смой это": смешные женщины, которые явно не дружат с косметикой

Девушки и женщины активно пользуются косметикой, пытаясь выглядеть лучше. Но некоторые сильно увлекаются, и получается то, что получается. Предлагаем посмотреть на нелепых и смешных красоток из нашей подборки, которым так и хочется крикнуть: "Не умеешь делать не берись. И срочно смой тонны штукатурки с лица!".
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Женщины, Косметика, Макияж, Смех, Настроение, Позитив, Веселье, Умора, Прикол, Мейк-ап, Хохот, Расдость.
05:17 Сегодня Телеграф
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