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"Смой это": смешные женщины, которые явно не дружат с косметикой
Девушки и женщины активно пользуются косметикой, пытаясь выглядеть лучше. Но некоторые сильно увлекаются, и получается то, что получается. Предлагаем посмотреть на нелепых и смешных красоток из нашей подборки, которым так и хочется крикнуть: "Не умеешь делать не берись. И срочно смой тонны штукатурки с лица!".
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