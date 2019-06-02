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Воскресенье, 02.06.2019
"Ваше Милейшество": забавные снимки суровых, но милых шведских вальхундов
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"Ваше Милейшество": забавные снимки суровых, но милых шведских вальхундов

Включите все ваше воображение и представьте, что будет если совместить корги и волка. Представили? Так вот существуют собаки, которые выглядят именно так. Порода называется "шведский вальхунд". Это пастушьи собаки, которые выглядят как волки на коротких, но мощных лапах. Неясно, кто от кого произошел, то ли вальхунды от корги, то ли корги от вальхундов, но они очень похожи. Вы только посмотрите на них - сразу влюбитесь!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Собаки, Смех, Настроение, Позитив, Питомцы, Домашние любимцы, Прикол, Шведский вальхунд, Хохот, Вальхунд.
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