Понять, простить и отпустить: смешные снимки бессовестных животных В наших питомцах прекрасно все! Кроме малюсенького такого недостатка - внезапных и резких вспышек сволочизма. И если вам кажется, что им подвержены исключительно коты и кошки, то вы серьезно ошибаетесь. Барбосы, ослики, попугаи и даже гуси готовы устроить случайно оказавшемуся рядом человеку нервное потрясение. Достаточно двуногому только отвлечься на секундочку и вуаля - дом разметается в пух и прах. А на наглой морде не будет и тени сожаления!