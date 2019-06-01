"Смотри и учись": как добавить забавную "изюминку" в свою презентацию

Каковы составляющие успеха идеальной презентации? 1. Информативность. 2. Краткость. 3. Понятность изложения. 4. Уместное визуальное сопровождение. + тайный ингредиент: как минимум, один слайд "с изюминкой". Сегодня мы покажем вам примеры слайдов, ради которых стоит не спать на чужих презентациях.