Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Этот кот стал воплощением уныния, отчаяния и безнадежности
1 / 22

Этот кот стал воплощением уныния, отчаяния и безнадежности

Знакомьтесь, это Уилфред, главный претендент на "звание" котика с самым пугающим взглядом. И это не удивительно, только посмотрите на эти огромные глаза! Уилфред уже получил свою долю славы, но его мордочка вполне может стать новым мемом про отчаяние.
pitomci.temadnya.com
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Коты, Смех, Курьез, Животное, Мемы, Смешное, Смешные моменты, Приколы, Мем, Прикол, Смешной кот, Смешной, Кот-мем.
15:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь