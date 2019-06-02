Этот кот стал воплощением уныния, отчаяния и безнадежности

Знакомьтесь, это Уилфред, главный претендент на "звание" котика с самым пугающим взглядом. И это не удивительно, только посмотрите на эти огромные глаза! Уилфред уже получил свою долю славы, но его мордочка вполне может стать новым мемом про отчаяние.