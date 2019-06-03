Они не стали думать дважды: Люди, от поступков которых хочется закрыть лицо ладонью

Все мы время от времени делаем ошибки и позорные промахи, и это нормально. К счастью, эти позорные моменты редко становятся достоянием общественности. Редко, но метко. Сегодня мы хотим познакомить вас с 25 людьми, которые не стали думать дважды, а просто взяли и показали всем, насколько они глупые. Они так сильно протупили, что даже вам станет стыдно!