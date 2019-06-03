Маленькие злодейки: домашние питомцы с криминальными наклонностями Пока их хозяев нет дома или они находятся в другой комнате, некоторые домашние животные проявляют явно криминальные наклонности. И разнообразию их преступной домашней деятельности не видно края: от разорванных в клочья документов до бандитского нападения на бутерброды, эти существа пойдут на все!