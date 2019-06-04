Милашные собачки, которые покорят вас своей любовью и преданностью

Слово "преданность" уже давно ассоциируется с собаками. Порой даже кажется, что люди не заслуживают таких преданных друзей, как собаки. Они готовы отдать жизнь за своих хозяев. Свою любовь они отдают безвозмездно, ничего не прося взамен.