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Суббота, 08.06.2019
Очередная коллекция курьезных моментов из самой жизни
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Очередная коллекция курьезных моментов из самой жизни

Свежая подборка различных фото-приколов и прикольных картинок для вашего настроения! Сегодня в выпуске: правда о фитнес-браслетах; как сэкономить на поездке на море; как забыть свою бывшую; как заставить подростка поехать на дачу, и как всегда, котики и другие милые животные.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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