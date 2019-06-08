Очередная коллекция курьезных моментов из самой жизни Свежая подборка различных фото-приколов и прикольных картинок для вашего настроения! Сегодня в выпуске: правда о фитнес-браслетах; как сэкономить на поездке на море; как забыть свою бывшую; как заставить подростка поехать на дачу, и как всегда, котики и другие милые животные.