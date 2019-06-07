Чувства юмора не занимать: когда учитель действительно крут

Наверное, у каждого из нас в школе или университете был такой учитель, который вдохновлял нас, по-настоящему был увлечен своей работой и заинтересован в том, чтобы чему-то нас научить. Этот пост мы посвящаем именно таким преподавателям - людям, которые знают, как общаться с детьми и сделать обучение увлекательным. Спасибо, что вы есть!