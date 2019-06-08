Пляжные приколы для тех, кто соскучился по отпуску

Лето - пора отпусков, поездок на море и забавных случаев, которые происходят на пляже! В этой коллекции вы увидите прикольные фотографии, сделанные отдыхающими в разных уголках планеты, но всех их объединяет одно - нечто необычное и забавное, свидетелями чего они стали.