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Стильно, модно, молодежно: уморительные пассажиры метро
Если вы стесняетесь носить хоть немного вызывающую одежду и все время переживаете, "что о вас подумают люди?", посмотрите на модников из нашей подборки и успокойтесь! Этим ребятам абсолютно все равно на осуждающие взгляды окружающих. А все потому, что они - невероятно уверенные в себе, как и в том, что выглядят стильно и привлекательно!
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