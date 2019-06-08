Без кота и жизнь не та: позитивные котики, которые занимаются непонятно чем

Без кота жизнь не та — определенно, так и есть. Скучно жить без этих пушистых наглых морд, которые творят дичь. Они постоянно делают что-о странное, а хозяевам остается только удивляться.