Подборка смешных картинок для позитивного настроения В этом выпуске: левитирующий котэ; кто такие попьюгай и побухайчик; почему не стоит оставлять зеркало у окна; настоящая любовь не знает преград; отличный лайфхак молодоженам; и другие приколы.