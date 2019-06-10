Сарказм и шутки в свежих демотиваторах для настоящих любителей юмора

Очередная коллекция прикольных демотивирующих картинок для позитивного старта новой рабочей недели! В этом выпуске: про подвеску для жены, про женщин за 30, про процветающий бизнес, про любовь к природе, про работу в кайф и многое другое!