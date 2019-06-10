Скучные серые будни: мастер-класс как не заскучать на работе

В новом обзоре были собраны фотографии людей, которые находят способы не заскучать даже во время такой рутинной части суток, как рабочее время. Плохо или хорошо, но эти ребята знают как развлечься и повеселить при этом окружающих.