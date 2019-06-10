Странные животные, которые понятие не имеют, что происходит вокруг

Кошки творят совсем невообразимые вещи. Они бесцеремонно запрыгивают в ванну, когда вы в ней купаетесь, засовывают в рот свои лапы и вытворяют другие странные вещи, которые совсем никак не объяснить логически.