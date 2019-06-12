Нелепость этих транспортных средств просто зашкаливает Что бывает, когда непризнанные таланты и гении инженерной мысли не могут попасть в дизайн-группы автомобильных компаний? Правильно - они идут другим путем и строят "автомобиль мечты" своими руками.