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Слабонервным не смотреть: жуткие вещи, которые пугают нормальных людей
Очередная коллекция фотографий, на месте героев и авторов которых не хотел бы оказаться никто! Змея на фасаде, паук на туалетной бумаге, ночник-страшилка, клоун Пеннивайз на складе… Такие вещи лучше наблюдать со стороны.
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