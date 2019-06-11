Слабонервным не смотреть: жуткие вещи, которые пугают нормальных людей Очередная коллекция фотографий, на месте героев и авторов которых не хотел бы оказаться никто! Змея на фасаде, паук на туалетной бумаге, ночник-страшилка, клоун Пеннивайз на складе… Такие вещи лучше наблюдать со стороны.