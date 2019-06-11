Удивительные совпадения и неожиданные вещи, которые можно увидеть только раз в жизни

Окружающему миру нас еще есть чему удивить! Кот-байкер, отдыхающий кот, упавшая в копилку на ребро монета, облако в форме вертолета, авокадо без косточки… Только взгляните, сколько маленьких чудес происходит вокруг нас каждый день!