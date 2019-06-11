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Лето, солнце, жара, пляж: смешные и немного странные снимки с мест отдыха
Лето, солнце, жара… Так и хочется бросить все и переместиться куда-нибудь на пляж, где рядом плещется соленое и прохладное море. И, как показывает практика, пляж — это не только место большого скопления отдыхающих, но и самый настоящий кладезь забавностей и необычностей. Пользователи сети только и успевают их снимать и выкладывать куда-нибудь на просторы интернета себе на радость, ну и нам на смех. Наслаждайтесь!
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