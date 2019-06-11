"Хм, а что бы они купили?": герои мультфильмов и комиксов в супермаркете

Иллюстратор из Франции Линда Будебала в очередной раз радует своими красочными работами. Линда пофантазировала на тему того, что купили бы персонажи мультфильмов, зайди они в супермаркет. Каждый выбрал для себя любимую или просто жизненно необходимую вещь. Предлагаем вам взглянуть, что же оплатили на кассе наши мультгерои.