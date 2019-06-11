Прыжок в прошлое: забавные снимки, которые повторили через много лет

Многие любят разглядывать старые семейные фотографии… но есть куда более интересное занятие. Что если попытаться их воссоздать через много лет спустя? Может получиться весело и смешно, как у героев нашей сегодняшней подборки.