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Среда, 12.06.2019
Это не обман, а маркетинг: глядя на эти фото, вы согласитесь, что домашняя еда вкуснее
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Это не обман, а маркетинг: глядя на эти фото, вы согласитесь, что домашняя еда вкуснее

Обман поджидает нас на каждом шагу, и, чтобы в жизни было меньше разочарований, мудрые люди советуют не иметь больших ожиданий. Будь то кусок еды, который, судя по упаковке, должен называться пиццей, или три орешка в шоколадке, на упаковке которой она вся усыпана орехами, такие разочаровывающие продукты питания лучше обходить стороной.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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