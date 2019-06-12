Это не обман, а маркетинг: глядя на эти фото, вы согласитесь, что домашняя еда вкуснее

Обман поджидает нас на каждом шагу, и, чтобы в жизни было меньше разочарований, мудрые люди советуют не иметь больших ожиданий. Будь то кусок еды, который, судя по упаковке, должен называться пиццей, или три орешка в шоколадке, на упаковке которой она вся усыпана орехами, такие разочаровывающие продукты питания лучше обходить стороной.