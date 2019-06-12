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Среда, 12.06.2019
Бессовестные наглецы: питомцы, которых поймали с поличным
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Бессовестные наглецы: питомцы, которых поймали с поличным

Нам часто кажется, что домашние животные милые и покладистые. Но очень часто, особенно когда хозяев нет дома, они проводят время так, как хотят. И если прийти домой неожиданно, то можно застать своего питомца за своим любимым «секретным» делом.)) Мы подобрали для вас самые забавные фото, на которых домашние животные были запечатлены в самых неожиданных и интересных ситуациях. Приятного вам просмотра!
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Прикол, Хохот.
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