Коллекция фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба испытывается временем Старый друг лучше новых двух. И это правда, потому что старая, проверенная временем и обстоятельствами дружба - одно из самых ценных, что может быть у человека. Мы хотим показать вам несколько замечательных фотографий, наполненных искренними чувствами, весельем и настоящими дружескими отношениями!