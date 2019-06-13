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Четверг, 13.06.2019
Коллекция фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба испытывается временем
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Коллекция фотографий, которые доказывают, что настоящая дружба испытывается временем

Старый друг лучше новых двух. И это правда, потому что старая, проверенная временем и обстоятельствами дружба - одно из самых ценных, что может быть у человека. Мы хотим показать вам несколько замечательных фотографий, наполненных искренними чувствами, весельем и настоящими дружескими отношениями!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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