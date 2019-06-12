Третий лишний: мастер фотошопа, который присутствует на всех фото со знаменитостями

Хотели бы вы поменяться местами с Робертом Ван Импе (Robert Van Impe), более известным как "Обыкновенный Роб" (Average Rob), который то и дело мелькает на фотографиях рядом со знаменитостями?