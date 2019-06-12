Друг-фотограф или фетиш с кошками: забавная фотосессия Когда лучшая подруга Reddit-пользователя JDMcompliant попросила его несколько дней посидеть с ее кошкой по кличке Джейд (Jade), он с радостью согласился. Будучи студийным фотографом, он не смог с собой ничего поделать и сделал фотосессию для Джейд и поделился фотографиями со всеми любителями кошек.