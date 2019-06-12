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Удивительное свинство, или люди: "Делаю, что хочу"
Некоторых людей нужно просто изолировать от общества - настолько ужасны и неприемлемы их поступки и поведение! Взгляните на эти фотографии, чтобы узнать, как выглядит место, где побывал человек, которому наплевать на все правила поведения!
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