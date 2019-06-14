Веселые вывески и реклама от мастеров перевода Низкий поклон всем маркетологам, дизайнерам и остальным профессионалам, причастным к созданию этих вывесок, вы - лучшие! Не, ну серьезно! Даже если нет желания проверять все в интернете. Хотя, что мы понимаем в китайском маркетинге? Может, главная ее цель - веселить народ