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Позитивные снимки, на которых собаки пытаются словить вкусняшки на лету
45-летний журналист из Вальтропа, Германия, Кристиан Филер снял серию забавных фоток с собаками, пытающимися поймать любимые вкусняшки на лету.
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