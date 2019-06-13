Бесстрашные мужчины, которые думают, что они бессмертны

Женщины живут дольше мужчин - это факт! Но неужто все прям связано со здоровьем и физическими особенностями организма? А вот и нет! Нам кажется, если бы мужчины делали меньше глупых и опасных для жизни вещей, процент их смертности резко бы сократился.