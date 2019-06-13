Забавные случайности, которые встречаются в жизни очень редко

А Вы замечали, как иногда некоторые предметы, животные и люди поразительно похожи друг на друга? Бывает, смотришь на милую мордашку собаки, и она тебе явно кого-то напоминает Предлагаем взглянуть на подборку, в которой Вы найдете смешных и странных двойников, как среди звезд, так и среди обычных людей, животных и вещей.