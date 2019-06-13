Ты заходи если что: экстравагантные соседи, за которыми невозможно не подглядывать

Когда кто-то рассказывает, какие у него положительные соседи, то остается им лишь позавидовать белой завистью. Ведь у большинства из нас отношения с соседями не складываются: то они музыку погромче включают, то перфоратор посреди ночи. Тем не менее, все-таки любопытно, как же им там живется за своими дверьми или заборами.