Прикольный перевод китайских меню, прочитав вы будете кататься по полу от смеха

"Не умеешь - не берись, не знаешь - попроси помочь"… Но похоже, составители этих меню совсем не знали про эти поговорки, иначе как объяснить эти убийственные названия деликатесов, которые страшно заказывать и, тем более, пробовать…