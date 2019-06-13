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Прикольный перевод китайских меню, прочитав вы будете кататься по полу от смеха
"Не умеешь - не берись, не знаешь - попроси помочь"… Но похоже, составители этих меню совсем не знали про эти поговорки, иначе как объяснить эти убийственные названия деликатесов, которые страшно заказывать и, тем более, пробовать…
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