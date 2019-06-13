Неловкие ситуации, которые поймут люди с плохим зрением

Зрение - самый важный орган чувств, с помощью которого мы воспринимаем около 60 процентов информации из окружающего мира. И когда оно плохое, все вокруг меняется, и вместе с этим меняется наше поведение и отношение к тем или иным вещам.