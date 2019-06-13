Смешные модники, которые не знают чувство меры Модная индустрия в той или иной степени относится к сфере искусства, которое, зачастую, обычные люди не понимают. Вот и мы в недоумении и в шоке от этих модников, которые точно нашли свой индивидуальный неповторимый стиль, понятный далекому не каждому.