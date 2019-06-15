Красивые, милые и позитивные кошечки: вид снизу

Если посмотреть на кошку снизу вверх - причем в буквальном смысле - она откроется для нас с новой, неожиданной стороны. И, надо сказать, это правда! Вы только посмотрите, какие у них лапки! Позитивные снимки в выходной день.