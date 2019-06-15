Не умеешь сам, научись у приматов: уморительные уроки пикапа

Порой парни бывают настолько застенчивыми, что даже боятся заговорить с девушками! О каких-то других знаках внимания не стоит даже мечтать. Но, как известно, всем дамам нравятся сильные и уверенные в себе мужчины, готовые проявить инициативу. А, как это сделать, покажут милые приматы.