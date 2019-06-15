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Суббота, 15.06.2019
Не умеешь сам, научись у приматов: уморительные уроки пикапа
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Не умеешь сам, научись у приматов: уморительные уроки пикапа

Порой парни бывают настолько застенчивыми, что даже боятся заговорить с девушками! О каких-то других знаках внимания не стоит даже мечтать. Но, как известно, всем дамам нравятся сильные и уверенные в себе мужчины, готовые проявить инициативу. А, как это сделать, покажут милые приматы.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Пикап, Приматы, Умора, Хохот, Животный позитив.
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