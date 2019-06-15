Позитива много не бывает: уморительные картинки

Анекдоты позволяют людям поднять настроение, улучшить самочувствие и весело провести свободное время. Уверенны на 100%, что время, которое вы потратите на чтение, пролетит как мгновенье, а в замен получите массу позитива и незабываемого настроения.