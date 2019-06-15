Сплошные "Ой! и "Упс!": неприятные и забавные ситуации из жизни

Будь то порвавшийся мусорный пакет, пчелиный рой на двери автомобиля, змея в упаковке клубники или упавший с заснувшего пассажира парик, мы нередко становимся свидетелями или участниками не столько неприятных, сколько забавных ситуаций.