Воспитание ребенка бывает разным, особенно если за это берется любящий отец

Жены часто жалуются, что весь день возятся с детьми и сильно устают, мотивируя это тем, что забота и воспитание ребенка - тяжелая работа. Однако, у пап на этот счет свое мнение. Когда они берутся за воспитание детей, они делают это так оригинально и весело, что, как говорится, и отцы довольны, и дети.