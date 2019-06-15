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Суббота, 15.06.2019
Воспитание ребенка бывает разным, особенно если за это берется любящий отец
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Воспитание ребенка бывает разным, особенно если за это берется любящий отец

Жены часто жалуются, что весь день возятся с детьми и сильно устают, мотивируя это тем, что забота и воспитание ребенка - тяжелая работа. Однако, у пап на этот счет свое мнение. Когда они берутся за воспитание детей, они делают это так оригинально и весело, что, как говорится, и отцы довольны, и дети.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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