Ожидания и реальность: снимки, доказывающие, что отношения бывают разными Человек не перестает мечтать на протяжении всей жизни, рисуя в голове желанные образы того, чего бы ему хотелось на самом деле. Но, как это часто бывает, наши ожидания редко совпадают с реальностью, и любовные отношения - не исключение.