И как не сделать фото: локации, которые стали популярны благодаря "Игре престолов"

Закончен последний сезон, известно, кто занял Железный трон и что стало с главными героями. Но в атмосферу этой киноэпопеи хочется погрузиться еще раз. Не откажем себе в удовольствии!