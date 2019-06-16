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Воскресенье, 16.06.2019
Всем йогу: уморительные иллюстрации животных, которые решили заняться спортом
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Всем йогу: уморительные иллюстрации животных, которые решили заняться спортом

Французский художник Бруно Понтироли раздвигает границы реальности и рисует сюрреалистичные картины. В своих работах Бруно всячески игнорирует законы природы, и благодаря этому его иллюстрации ломают мозг и будоражат воображение. Художник представил животных, которые выполняют самые сложные асаны в йоге. Предлагаем вам взглянуть на гибкость и грацию животного мира.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Животные, Смех, Настроение, Йога, Картина, Позитив, Радость, Рисунок, Веселье, Умора, Прикол, Иллюстрация, Хохот.
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