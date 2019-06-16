Всем йогу: уморительные иллюстрации животных, которые решили заняться спортом Французский художник Бруно Понтироли раздвигает границы реальности и рисует сюрреалистичные картины. В своих работах Бруно всячески игнорирует законы природы, и благодаря этому его иллюстрации ломают мозг и будоражат воображение. Художник представил животных, которые выполняют самые сложные асаны в йоге. Предлагаем вам взглянуть на гибкость и грацию животного мира.