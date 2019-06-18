Задний план решает все: юморные фотобомбы Бывало у всех такое… кажется, наконец-то сделал хороший снимок, начинаешь его смотреть, а там тебя ждет большое разочарование, так как задний фон оставляет желать лучшего. Но именно в этих случаях и рождаются сумасшедшие кадры, которые нарочно не придумаешь…