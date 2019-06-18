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Уморительные животные, которые поздно осознали свою ошибку
Животные очень похожи на людей: они так же, как мы, радуются, любят, обижаются и даже делают ошибки. И некоторые из них особенно преуспели в последнем. Но, как говорится, лучше учиться на собственных ошибках, и пушистики из этой коллекции фотографий наверняка полностью понимают значение этих слов.
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